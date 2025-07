WWE | Roxanne Perez omaggia Liv Morgan con un memoriale gesto toccante o strategia subdola?

ha suscitato immediatamente scalpore tra i fan e i wrestler, facendo sorgere domande sulle motivazioni di Roxanne Perez. Tra ammirazione e sospetti, questa scelta strategica potrebbe segnare un nuovo capitolo nelle dinamiche della stable. Ma si tratta di un gesto sincero di rispetto o di una mossa subdola per ottenere vantaggi nascosti? La verità si svelerà nel prossimo episodio di Raw.

Roxanne Perez ha sorpreso il pubblico di Raw allestendo un vero e proprio memoriale per Liv Morgan nell’area del Judgment Day, scatenando reazioni contrastanti tra i membri della stable e alimentando sospetti sulle sue reali intenzioni. Un memoriale che divide il Judgment Day. Durante il backstage di Raw di lunedì sera, Roxanne Perez ha allestito una sorta di santuario dedicato a Liv Morgan nell’area riservata al Judgment Day. Il memoriale, composto da una foto della Morgan circondata da candele, ha immediatamente attirato l’attenzione dei presenti, non tutti particolarmente entusiasti dell’iniziativa. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Roxanne Perez omaggia Liv Morgan con un memoriale, gesto toccante o strategia subdola?

