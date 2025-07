Luca Marin | Federica Pellegrini e Laure Manaudou? Ho sofferto per loro ma è acqua passata Oggi non odio più nessuno

Luca Marin, Federica Pellegrini e Laure Manaudou: nomi che evocano emozioni e sfide nel mondo del nuoto. Dopo aver attraversato momenti di sofferenza, l’ex campione si apre con sincerità , lasciando alle spalle i dolori passati. Oggi, in Svizzera, vive una nuova fase di serenità , dedicandosi all’allenamento e alla crescita personale. Un esempio di come il tempo possa trasformare le ferite in nuove opportunità , dimostrando che...

L'ex campione di nuoto intervistato dalla Gazzetta dello Sport ha detto di non voler rivangare i dolori sentimentali del passato: «Ora vivo in Svizzera, faccio l'allenatore e sono felicemente single». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Luca Marin: «Federica Pellegrini e Laure Manaudou? Ho sofferto per loro, ma è acqua passata. Oggi non odio più nessuno»

