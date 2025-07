Fincantieri inventa le navi Sapiens | intelligenza artificiale e dati per rivoluzionare il mare

Fincantieri dà vita a Navis Sapiens, un’innovativa nave intelligente alimentata da intelligenza artificiale e analisi dei dati, pronta a rivoluzionare il mare. Ricordando le avventure di Capitan Harlock e la sua Arcadia autonoma, questa tecnologia trasforma la fantasia in realtà, portando la navigazione verso un futuro più sicuro ed efficiente. Un passo avanti che definirà il nuovo paradigma marittimo, dimostrando come l’innovazione possa navigare senza limiti.

Qualche lettore ormai attempato ricorderà la nave Arcadia dell’anime giapponese Capitan Harlock (1977-1979). Nell’immaginazione dell’autore Leiji Matsumoto, il vascello è dotato della mente del progettista ed è in grado di prenderedecisioni in autonomia per la salvaguardia dell’equipaggio e dell’unità stessa. Dalla fantasia alla realtà: si chiama Navis Sapiens ed è il nuovo progetto digitale di Fincantieri presentato il 9 aprile scorso al Seatrade Cruise Global di Miami, Florida, che punta a trasformare le navi in vere e proprie piattaforme intelligenti capaci di apprendere, evolversi nel tempo e interagire con l’ambiente circostante. 🔗 Leggi su Panorama.it