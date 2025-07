Indennità non pagate ai vigili in ferie | Comune di Milano condannato a restituire fino a 4mila euro a testa

Le ferie sono sacrosante, ma cosa succede quando i diritti non vengono rispettati? Il Comune di Milano si trova ora a dover restituire fino a 4.000 euro a ciascuno di 12 vigili coinvolti in una causa per indennità non pagate durante le ferie. E la battaglia non si ferma qui: altri 200 agenti sono pronti a insorgere. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda che potrebbe cambiare le regole del rispetto dei diritti lavorativi.

Il Comune di Milano dovr√† restituire miglia di euro di indennit√† non pagate durante le ferie a 12 poliziotti della locale. Altri 200 agenti circa hanno fatto causa per lo stesso motivo.

