Strette di mano e abbracci | l’arrivo di Netanyahu e la moglie alla Casa Bianca L’incontro con Trump

L’arrivo di Netanyahu alla Casa Bianca è stato un vero e proprio salotto di emozioni, tra stretti di mano calorosi e abbracci amichevoli. Il primo ministro israeliano ha incontrato il presidente Trump, rafforzando legami e alleanze strategiche. Tra i dignitari presenti, l’ambasciatore Leiter e il Segretario Rubio hanno sottolineato l’importanza di questa visita per il futuro diplomatico. La scena si conclude con un’impronta di fiducia e collaborazione tra i due leader, pronti a scrivere nuovi capitoli di cooperazione.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha incontrato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Ad accoglierlo, tra gli altri, l'ambasciatore Yechiel Leiter, il console generale a New York Ofir Akunis e il vice ambasciatore Eliav Benjamin. In serata, il premier Netanyahu ha incontrato anche il Segretario di Stato americano Marco Rubio e l'inviato speciale Steve Witkoff.