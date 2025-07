Perché la mozione di sfiducia a Ursula von der Leyen mette in difficoltà Giorgia Meloni

Nel cuore del Parlamento europeo si apre un fronte delicato: la mozione di sfiducia contro Ursula von der Leyen, un'operazione che mette in crisi anche Giorgia Meloni. Tra il desiderio di difendere la sua alleata e la cautela di non alimentare divisioni interne, la leader italiana si trova a dover navigare tra scelte strategiche complesse. La partita è aperta e le implicazioni sono più profonde di quanto sembri...

Al Parlamento europeo si discute della mozione di sfiducia contro Ursula von der Leyen. Un'iniziativa che mette in difficoltĂ Giorgia Meloni: da un lato non vuole mettere a repentaglio il suo rapporto con la presidente della Commissione (in cui ha anche un suo uomo di fiducia), ma dall'altro rischia di esporre il fianco alla destra. 🔗 Leggi su Fanpage.it

