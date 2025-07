Valentino tentato furto alla villa dello stilista | vigilante spara e mette in fuga 2 persone

Una notte di tensione alla villa di Valentino: due malviventi tentano un furto ma vengono messi in fuga dal coraggio di una guardia di sicurezza. Grazie alle videocamere di sorveglianza, il vigilante ha individuato i sospetti e, nonostante le minacce, ha reagito prontamente per proteggere lo stilista e la sua proprietĂ . La vicenda si conclude con il tentativo fallito e l'intervento deciso della sicurezza. Ma cosa succederĂ ora?

Grazie alle videocamere di sorveglianza presenti, una guardia di sicurezza si è accorta della presenza dei due malviventi. Scesa in giardino ha confrontato i due presunti ladri, tentando di allontanarli. Vedendo che questi non desistevano ha estratto l'arma di ordinanza e ha esploso un colpo in aria. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Valentino, tentato furto alla villa dello stilista: vigilante spara e mette in fuga 2 persone

