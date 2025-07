Beautiful Anticipazioni Americane | Sheila pronta a salvare Steffy da Luna Ci riuscirà?

Nelle emozionanti puntate americane di Beautiful, Sheila si schiera al fianco di Steffy, cercando di dissuadere Luna dal compiere un gesto estremo. La sua determinazione potrebbe davvero fare la differenza nella vita della Forrester. Riuscirà Sheila a salvare Steffy dall’ennesima minaccia? Restate con noi per scoprire come evolveranno gli eventi, perché questa soap riserva sempre sorprese irresistibili che non potete perdere.

Nelle puntate americane di Beautiful, Sheila è arrivato alla scuola di Hayes e ha cercato di convincere Luna a non sparare a Steffy. Riuscirà a convincerla a non uccidere la Forrester? Ma vediamo cosa sta succedendo negli episodi della Soap, presto in arrivo anche su Canale5.

