Capri traghetto parte in ritardo | 63enne minaccia il personale con un coltello

Un traghetto in partenza da Capri verso Napoli si trasforma in scena di tensione quando un 63enne, frustrato dal ritardo dovuto alle intense piogge, ha minacciato il personale con un coltello a farfalla. La sua insofferenza si è trasformata in un gesto estremo, creando caos tra i passeggeri e richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine. Un episodio che evidenzia quanto la pazienza possa essere messa a dura prova in situazioni di disagio.

Un 63enne, insofferente per il ritardo nella partenza da Capri causato dalle forti piogge, ha minacciato più volte il personale di bordo, anche con un coltello a farfalla. Caos a bordo di un traghetto in partenza da Capri, destinazione Napoli. Un 63enne di Anacapri, insofferente per il ritardo nella partenza causato dalle forti piogge, ha

