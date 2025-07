Alfonso Signorini la richiesta sul Grande Fratello | Non la sopportava più

Alfonso Signorini, protagonista indiscusso del Grande Fratello, ha sempre dimostrato di non temere le sfide e le voci di cambiamento. Nonostante le indiscrezioni sulla versione Nip condotta da Simona Ventura, Signorini si prepara a tornare con la versione Vip da gennaio, confermando il suo ruolo di pilastro del reality. La sua passione e determinazione continuano a sorprendere, perché sarebbe...

L’8 luglio, durante la serata con la stampa, Pier Silvio Berlusconi presenta i palinsesti Mediaset: ci si aspetta maggiori chiarimenti in merito alle indiscrezioni legate al Grande Fratello. Secondo le ultime voci, ormai sarebbe ufficiale l’arrivo di Simona Ventura alla conduzione della versione Nip, in partenza da ottobre. Ma Alfonso Signorini non si è tirato indietro nĂ© è stato sostituito, perchĂ© torna con la versione Vip da gennaio. E sarebbe stato lui ad avanzare questa richiesta. Il Grande Fratello raddoppia per volere di Alfonso Signorini. Da troppo tempo la durata monstre, così definita da Alfonso Signorini stesso, è stata messa in discussione dagli spettatori. 🔗 Leggi su Dilei.it