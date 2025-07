Bucchioni convinto | Inter era certa di prendere Fabregas! Chivu per ripartire

Enzo Bucchioni analizza la recente rivoluzione all’Inter, sottolineando come Simone Inzaghi abbia spesso operato sottoapprezzato e come la volontà di puntare su grandi nomi, come Fabregas e Chivu, fosse evidente. Dopo l’addio dell’allenatore, si aprono nuovi orizzonti per il club nerazzurro, con l’arrivo del giovane Cristian Chivu che potrebbe segnare una svolta decisiva. La sfida ora è trasformare queste aspettative in realtà tangibili, dando nuova linfa alla squadra nerazzurra.

Enzo Bucchioni si è pronunciato sul termine dell’esperienza di Simone Inzaghi all’Inter e sulle prospettive che si accompagnano all’approdo di Cristian Chivu in nerazzurro. IL RAGIONAMENTO – Enzo Bucchioni si è così espresso alle frequenze di Radio Sportiva: «A volte non si sono dati i giusti meriti a Inzaghi per tutto quanto fatto all’Inter in questi anni. Sappiamo benissimo che c’era una volontà forte e chiara di ingaggiare Fabregas, poi la dirigenza è rimasta ‘scoperta’ perché credeva di poterlo prendere più facilmente. Per quanto riguarda Chivu, al Parma ha dimostrato di avere talento, delle idee, cambiando la squadra e riuscendo a salvarla. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Bucchioni convinto: «Inter era certa di prendere Fabregas! Chivu per ripartire»

In questa notizia si parla di: bucchioni - inter - chivu - convinto

Bucchioni netto: «Inter, finisce così il ciclo! Inzaghi andrà via» - La finale di Champions League ha segnato una svolta per l'Inter, con una sconfitta pesante contro il PSG.

Attraverso un comunicato ufficiale, l’Inter ufficializza lo staff tecnico: - Allenatore: Cristian Chivu - Vice allenatore: Aleksandar Kolarov - Assistente tecnico: Mario Cecchi - Assistente tecnico: Angelo Palombo - Preparatore atletico: Stefano Rapetti - Preparatore a Vai su Facebook

Biasin: “Chivu sarà il prossimo allenatore dell'Inter, decisione molto particolare. Se la Fiorentina sceglie Pioli non sbaglia niente.

Bucchioni deciso: «Inter, urge rivoluzione! Chivu tagli col passato» - Enzo Bucchioni si è espresso sul momento difficile in casa Inter, concentrando il suo sguardo sul Mondiale per Club e sul futuro della squadra di Cristian Chivu. Si legge su informazione.it

Becali convinto: "Con Chivu allenatore l'Inter tornerà in finale di Champions League" - MSN - Al punto da sbilanciarsi in un pronostico ai microfoni di ProSport: "Credo che Chivu avrà un buon futuro all'Inter. Secondo msn.com