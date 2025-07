Superman | Le prime reazioni al film di di James Gunn descrivono un DCU Vivo e Pulsante!

razzo, più forte di una tempesta, e pronto a riscrivere le regole del supereroismo. Le prime reazioni elogiano un DCU vivo, pulsante di energia e innovazione, promettendo un futuro ricco di avventure epiche e personaggi indimenticabili. La scena è pronta, e il vecchio mondo dei supereroi sta per cambiare per sempre.

Le prime reazioni al film Superman di James Gunn sono arrivate, e l’entusiasmo è alle stelle! Dopo la première mondiale a Los Angeles, l’embargo sui social media è stato revocato, rivelando un’accoglienza estremamente positiva per il primo capitolo del nuovo DC Universe (DCU). Il film, con David Corenswet nel ruolo di Superman, Rachel Brosnahan come Lois Lane e Nicholas Hoult nei panni di Lex Luthor, è stato descritto come “più veloce di un proiettile, più potente emotivamente di una locomotiva e in grado di superare le aspettative con un solo balzo”. Un vero trionfo, a quanto pare! Cosa dicono i critici: Superman vola alto nel nuovo DCU Chris Killian di ComicBook. 🔗 Leggi su Nerdpool.it