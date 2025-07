Ucraina Trump | Invieremo più armi a Kiev devono difendersi e attacca Putin | Non sono contento di lui - VIDEO

L'invio di nuove armi a Kiev, annunciato da Trump durante l'incontro con Netanyahu, rischia di prolungare il conflitto in Ucraina. La decisione di Washington di supportare la difesa ucraina, sottolineando la necessità di contrastare l'aggressione di Putin, suscita reazioni contrastanti. Mentre alcuni vedono in questa strategia un modo per rafforzare la resistenza, altri sono critici, ritenendo che possa alimentare ulteriori tensioni e ritardare la pace. La domanda è: quali saranno le conseguenze di questa scelta?

La cessazione delle ostilità in Ucraina continua ad allontanarsi, anche per via del continuo invio di armi, anche da parte di Washington Nel corso dell'incontro con Netanyahu, Trump ha parlato anche dell'Ucraina. Il tycoon ha dichiarato che gli Usa invieranno nuove armi a Kiev, facendo una pi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ucraina, Trump: “Invieremo più armi a Kiev, devono difendersi”, e attacca Putin: “Non sono contento di lui” - VIDEO

In questa notizia si parla di: ucraina - armi - trump - kiev

Ucraina, il report: “Russia attacca sempre più con armi chimiche” - L'inquietante escalation del conflitto in Ucraina rivela un nuovo fronte di minaccia: l'impiego crescente di armi chimiche da parte della Russia.

#Ucraina Trump annuncia un nuovo invio di armi a Kiev. Intanto prosegue l'offensiva di Mosca che, spiega l'analista militare Vladislav Seleznyov, si avvale di droni sempre più sofisticati L'inviata #GR1 @valeriafrasca Vai su X

Per approfondire, leggi l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/trump-cambia-idea-piu-armi-kiev-conferma-cia-ma-spedizioni-ancora-sospese-AH0vYCbB #Trump #Ucraina #guerra Vai su Facebook

Trump: Deluso da Putin, manderemo altre armi all'Ucraina, principalmente difensive - Media, chiude Golos, ong che monitora il voto in Russia; Trump, fa marcia indietro sull'Ucraina: gli Stati Uniti invieranno più armi a Kiev; Trump cambia idea: più armi a Kiev. Conferma del Pentagono. Nuovo attacco russo nella notte.

Ucraina, Donald Trump fa marcia indietro: invieremo più armi a Kiev. Cosa cambia per la guerra - Dopo la decisione della scorsa settimana di sospendere le principali forniture di armi a Zelensky, il presidente Usa fa dietrofront sostenendo che Kiev deve essere in grado di difendersi ... Scrive milanofinanza.it

Guerra Ucraina Russia, Trump: “Invieremo altre armi a Kiev, devono difendersi”. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Trump: “Invieremo altre armi a Kiev, devono difendersi”. Come scrive tg24.sky.it