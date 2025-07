Liliana Resinovich cosa succede oggi in incidente probatorio e cosa cambia dopo il ricorso del marito

Si terrĂ oggi l'udienza di incidente probatorio per gli accertamenti merceologici, genetici e dattiloscopici sui coltelli e gli abiti appartenuti a Sebastiano Visintin, il marito di Liliana Resinovich indagato per la sua morte. Il ricorso in Cassazione sulla mancata terza perizia sul corpo della 63enne non cambierĂ quanto invece stabilito per l'udienza di oggi, 8 luglio, durante la quale saranno conferiti gli incarichi ai periti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Liliana Resinovich e la vertebra rotta: cosa dice il tecnico dell’autopsia e cosa c’è scritto nella perizia - La morte di Liliana Resinovich, scomparsa il 14 dicembre 2021 e ritrovata nel gennaio 2022, continua a sollevare interrogativi.

Liliana Resinovich: "Vertebra T2 non rotta da preparatore". Secondo fonti di "Chi l'ha visto?", il gip ha rigettato la richiesta di perizia medico legale degli avvocati del marito. L'8 luglio incidente probatorio su reperti chiesto da pm.

Nel tribunale di Trieste dove Claudio Sterpin viene sentito per 5 ore durante l'incidente probatorio va in scena lo scontro anche tra i due uomini di Liliana Resinovich: Sebastiano Visintin e l'ex maratoneta. Il marito della vittima, unico indagato per l'omicidio di L

Omicidio Liliana Resinovich, il giallo dei 700 coltelli di Sebastiano Visintin e il mistero dei gomitoli - Decisiva l'analisi sui 700 coltelli e i gomitoli presenti a casa di Sebastiano Visintin