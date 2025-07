Roma-Svilar ci siamo | in arrivo la firma sul rinnovo Tutti i dettagli

Roma Svilar, ci siamo: il portiere giallorosso sta per firmare il rinnovo e blindare il suo futuro a Trigoria. Dopo una stagione eccezionale e una lunga telenovela, l’estremo difensore si appresta a rinnovare con un ingaggio quadruplicato, siglando un nuovo capitolo della sua avventura romanista. La trattativa sta per concludersi, e tutti gli occhi sono puntati su questa firma che sancirà il proseguimento di un rapporto di grande successo.

Il portiere giallorosso resterĂ a Trigoria con un ingaggio quadruplicato dopo una stagione super e una lunga telenovela Una delle telenovele piĂą lunghe di questo mercato si avvia verso la conclusione. La Roma si prepara a blindare definitivamente il giocatore forse piĂą importante dell’ultima stagione, Mile Svilar. Il portiere serbo nato in Belgio è stato per mesi al centro di un tira e molla per il rinno di contratto che non arrivava. Un accordo in scadenza tra due anni, ma con un ingaggio bassissimo, soprattutto rispetto al contributo fondamentale, anzi vitale, che ha dato ai giallorossi in questa annata travagliata. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Roma-Svilar, ci siamo: in arrivo la firma sul rinnovo. Tutti i dettagli

Mile Svilar e la Roma sono a un passo dal rinnovo del contratto fino al 2030. Sebbene non ci sia ancora un annuncio ufficiale, le trattative sono avanzate e ormai ai dettagli.

