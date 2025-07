Caserta rissa in strada tra gruppi rivali | morto accoltellato un 26enne

Una violenta rissa tra gruppi rivali a Caserta si è trasformata in tragedia, con la morte di un giovane di 26 anni accoltellato. Le indagini dei carabinieri hanno portato al fermo di un padre e un figlio di San Marco Evangelista, sollevando sospetti su una possibile guerra tra clan legata allo spaccio di droga. La vicenda getta un’ombra inquietante sulla sicurezza nelle periferie campane.

Le indagini dei carabinieri hanno portato al fermo di due individui, padre e figlio, proveniente San Marco Evangelista, il piccolo comune alle porte di Caserta dove è avvenuta la lite. Non si esclude che si possa trattare di una guerra tra clan legata allo spaccio di droga. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Caserta, rissa in strada tra gruppi rivali: morto accoltellato un 26enne

