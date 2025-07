Donatella Rettore festeggia 70 anni | Negli anni ’90 sono stata dimenticata Giorgia? Brava ma sopravvalutata

Donatella Rettore, icona indiscussa della musica italiana e celebre per brani come "Kobra" e "Splendido Splendente", celebra oggi 70 anni di vita e successi. Una carriera intensa fatta di momenti di gloria e difficoltà , che l'hanno resa una figura unica e indimenticabile nel panorama musicale.

Donatella Rettore con le sue canzoni ha sempre diviso. Artista unica nel panorama musicale italiano nel giorno del suo 70esimo compleanno ha rilasciato una lunghissima intervista al Corriere della Sera raccontandosi a cuore aperto. Senza filtri e senza paure, come del resto ha sempre fatto, la Rettore ha precisato: " sono sempre stata contestata, altro che lusingata o coccolata ".

