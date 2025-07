Ucciso in rissa fermati padre e figlio

Una tragica serata a San Marco Evangelista si è trasformata in un dramma, lasciando un bilancio pesante di vittime e feriti. Un 26enne napoletano ha perso la vita, mentre altri due sono rimasti gravemente feriti in una violenta rissa tra gruppi rivali. I carabinieri hanno prontamente fermato padre e figlio, sospettati di essere i responsabili. È un episodio che scuote la comunità e riaccende il dibattito sulla sicurezza e il controllo della violenza.

11.15 Un morto e due feriti in seguito a una rissa avvenuta nella tarda serata di ieri a San Marco Evangelista, Caserta. Morto accoltellato un 26enne napoletano, grave uno dei due feriti. I carabinieri hanno fermato due uomini, padre e figlio, ritenuti responsabili dell'aggressione durante una rissa tra due gruppi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

