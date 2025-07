Frattesi Inter decisione presa sul futuro | Chivu decisivo può esserci un nuovo ruolo

Il futuro di Davide Frattesi all’Inter si fa sempre più solido, grazie alla nuova spinta della dirigenza e alle decisioni prese sotto la guida di Cristian Chivu. Il tecnico ha sottolineato l'importanza del centrocampista, prospettandogli un ruolo chiave nel progetto nerazzurro. Con questa fiducia rinnovata, si apre uno scenario promettente per il suo percorso in maglia interista, confermando che la sua presenza sarà determinante anche in una possibile nuova veste.

Frattesi Inter, le ultime sul futuro del centrocampista nerazzurro dopo l’arrivo di Cristian Chivu in panchina. Tutti i dettagli in merito. Il futuro di Davide Frattesi è sempre più legato all’ Inter. Durante un incontro recente con la dirigenza, l’allenatore nerazzurro Cristian Chivu ha ribadito con fermezza che il centrocampista italiano è un elemento inamovibile per la squadra. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Chivu ha confermato che Frattesi è uno dei punti fermi del progetto tecnico, un giocatore su cui il club intende continuare a puntare nella prossima stagione. Frattesi, centrale nel progetto di Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Frattesi Inter, decisione presa sul futuro: Chivu decisivo, può esserci un nuovo ruolo

Di Marzio: "Frattesi, che piace alla Juventus, vuole prima vedere come si troverà con Chivu prima di prendere una decisione. Ma, in caso di permanenza all'Inter, per lui ci sarà anche un rinnovo di contratto."

