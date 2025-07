Paladina-Sedrina sindaci in Regione Da Anas l’ok al progetto per fine anno

Paladina Sedrina si prontano a tornare protagoniste con l’appoggio dei sindaci regionali, mentre ANAS approva il progetto per le grandi opere che vedranno il suo sviluppo entro fine anno. In audizione a Palazzo Lombardia, rappresentanti delle imprese della Valle Brembana, Imagna e della Provincia hanno sottolineato l’importanza di questa iniziativa. Tuttavia, il grande punto interrogativo resta: i fondi, pari a 528 milioni di euro, sono ancora da reperire, un passaggio cruciale per la realizzazione delle opere.

GRANDI OPERE. A Palazzo Lombardia per l’audizione in Commissione Territorio anche rappresentanti delle imprese della Valle Brembana e Imagna e della Provincia. Resta il nodo dei fondi: servono 528 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Paladina-Sedrina, sindaci in Regione. Da Anas l’ok al progetto per fine anno

In questa notizia si parla di: paladina - sedrina - sindaci - regione

Paladina-Sedrina, entro fine 2025 l’ok di Anas: subito 2,5 milioni per la rotonda di Arlecchino - La realizzazione della tangenziale Paladina-Sedrina, un progetto strategico per migliorare la viabilità e collegare meglio il territorio, si avvicina a una svolta decisiva.

Paladina-Sedrina, sindaci in Regione. Da Anas l’ok al progetto per fine anno; Paladina-Sedrina, quando si farà? In Regione si discute del futuro del progetto; Paladina-Sedrina, il comitato di cittadini: No a soluzioni tampone, i sindaci si facciano sentire.

Paladina-Sedrina, sindaci in Regione. Da Anas l’ok al progetto per fine anno - A Palazzo Lombardia per l’audizione in Commissione Territorio anche rappresentanti delle imprese della Valle Brembana e Imagna e della Provincia. Segnala ecodibergamo.it

Bergamo, per la Paladina-Sedrina 528 milioni potrebbero non bastare. Anas, per l'ex discarica costi in aumento - Il tratto di tangenziale verso la Val Brembana e i costi enormi, ma la politica è unita: Regione e Stato accelerino, opera fondamentale ... Da bergamo.corriere.it