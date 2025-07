Rimossa la palma di piazza Paolo da Novi prosegue l' inchiesta | gli indagati sono 12

A quattro mesi dalla tragedia in cui è morta Francesca Testino, stamattina l'intervento dei vigili del fuoco.

Rimossa la palma di piazza Paolo da Novi. Prosegue l'inchiesta - Genova – Scattata questa mattina l’operazione di rimozione della palma caduta improvvisamente durante un temporale il 12 marzo scorso uccidendo la cinquantasettenne Francesca Testino. Da ilsecoloxix.it

