Ema Stockolma racconta l' infanzia difficile | Mamma non mi mandava a scuola quando i lividi si vedevano

Ema Stockholma, autrice e vincitrice del Premio Bancarella nel 2021 con "Per il mio bene", ha trasformato le sue sfide in forza. Cresciuta tra difficoltà e abusi, ha affrontato un’infanzia segnata da violenze e silenzio, ma oggi brilla di positività . La sua storia è un esempio di resilienza, e il sogno di una famiglia felice, come quella di "Friends", è diventato realtà . La sua vita ci insegna che anche nelle tenebre più profonde, si può trovare la luce.

Nel 2021 ha vinto il Premio Bancarella con Per il mio bene, in cui raccontava i momenti più bui della sua vita, oggi non è mai «giù di morale» e ha realizzato il sogno di avere una famiglia stile Friends.

