Scopri la rivoluzionaria terapia genica che promette di restituire l’udito in tempi record, con una sola iniezione. Sviluppata per bambini e adulti con sordità congenita, questa innovazione potrebbe cambiare per sempre il modo di affrontare le perdite uditive. I primi risultati pubblicati su Nature Medicine sono entusiasmanti: un passo avanti verso un futuro più inclusivo e senza barriere sensoriali.

Può migliorare con una sola iniezione la condizione di bambini e adulti con sordità congenita. Ecco i risultati preliminari su Nature Medicine. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Nuova terapia genica con la quale si può recuperare l'udito in pochissimo tempo, come funziona

