Adriano Panatta compie 75 anni | quel braccio meraviglioso che incantava anche Borg

Adriano Panatta celebra 75 anni, ma il suo spirito e il suo talento rimangono eternamente giovani. Il campione romano, con quel braccio magistrale che incantava anche Borg, è un simbolo indelebile del tennis italiano. Oggi, mentre il nostro sport vive un nuovo trionfo con il numero uno mondiale, il suo patrimonio di vittorie e passione rimane un faro per tutte le generazioni. Panatta, la leggenda che ha scritto storia.

Adriano Panatta compie 75 anni ma ne dimostra dieci di meno. Lo fa nel momento in cui i successi del tennis italiano, che per la prima volta ha il numero uno della classifica mondiale, sembrano dimenticare i suoi trionfi e soprattutto il suo talento. Panatta, figlio del tennis. Nato nel 1950 al quartiere Trionfale si avvicinò al tennis perché il papà lavorava come custode al circolo dei Parioli. Iniziò a giocare a sei anni. Fino a quando a 14 anni non incontrò l’uomo che avrebbe cambiato la sua vita, Mario Belardinelli. Istruttore di Mussolini, Belardinelli era un burbero ma grande conoscitore di tennis. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Adriano Panatta compie 75 anni: quel braccio meraviglioso che incantava anche Borg

