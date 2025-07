Dopo Adinolfi anche Loredana Cannata in ospedale | Ricoverata in cardiologia L’incidente all’Isola dei Famosi e la fame d’aria

Loredana Cannata, nota protagonista dell’Isola dei Famosi, si trova attualmente in ospedale per una delicata emergenza cardiologica, dopo un incidente che ha attirato l’attenzione di tutti. La sua testimonianza, tra preoccupazione e speranza, mette in luce l’importanza di ascoltare il proprio corpo e di non sottovalutare i segnali di allarme. Restiamo vicini e attendiamo aggiornamenti sulle sue condizioni, con la speranza di un pronto recupero.

«Aggiornamento: venerdì mattina sono tornata a casa e, dopo solo 3 ore, visto che avevo difficoltà di respirazione e quella che si chiama “ fame d’aria “, sono andata al pronto soccorso per farmi controllare. Dopo 10 ore di prelievi e analisi, mi hanno ricoverata in cardiologia. Sono ancora qui, in attesa di ulteriori esami, dopo i tanti fatti anche sabato, che riguardano il cuore e le coronarie ». Lo scrive Loredana Cannata in un post su Instagram, appena rientrata dall’Honduras dopo l’esperienza a L’Isola dei Famosi. Ironia della sorte vuole che qualche giorno fa pure Mario Adinolfi era incappato nella stessa disavventura. 🔗 Leggi su Open.online

