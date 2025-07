Hyundai è Official Mobility Partner di Umbria Jazz 2025

Hyundai, in collaborazione con Toy Motor, sarà il protagonista della mobilità all'Umbria Jazz 2025, il celebre festival musicale di Perugia. Con il progetto “Hyundai Meets Music”, il brand unisce musica e innovazione, offrendo un’esperienza unica ai visitatori. Un’occasione imperdibile per vivere l’energia del jazz e scoprire le soluzioni più avanzate in tema di mobilità sostenibile. Hyundai si conferma così come il partner ideale per un evento che coniuga tradizione e futuro.

Hyundai, in collaborazione con la concessionaria Toy Motor, parteciperà all’edizione 2025 di Umbria Jazz in qualità di Official Mobility Partner. Il festival, in programma a Perugia dall’11 al 20 luglio, rappresenta uno dei principali appuntamenti musicali a livello europeo. La presenza del marchio si sviluppa attraverso il progetto “Hyundai Meets Music”, pensato per integrare le tematiche della mobilità e dell’innovazione tecnologica all’interno di un contesto culturale. Il festival. Durante i dieci giorni del festival, Hyundai sarà presente nel centro cittadino con un’attività espositiva dedicata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Hyundai è Official Mobility Partner di Umbria Jazz 2025

In questa notizia si parla di: hyundai - official - mobility - partner

Hyundai diventa Official Mobility Partner di Umbria Jazz 2025! Con "Hyundai Meets Music", la casa coreana porta a Perugia innovazione e sostenibilità. Un mix perfetto di tecnologia e musica! #Hyundai #UmbriaJazz2025 #MobilitàSostenibile #Innovazion Vai su X

? Pirelli sarà partner ufficiale delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026! L’azienda milanese fornirà gli pneumatici invernali per l’intera flotta di veicoli ufficiali, garantendo mobilità e sicurezza per atleti, organizzatori e ospiti dell’evento. Un ritorno alle ori Vai su Facebook

Hyundai è Official Mobility Partner di Umbria Jazz 2025; “Hyundai Meets Music”: Hyundai è Official Mobility Partner di Umbria Jazz 2025; Hyundai Official Mobility Partner di Umbria Jazz 2025.

Hyundai è Official Mobility Partner di Umbria Jazz 2025 - Due modelli elettrici verranno collocati in punti strategici del capoluogo umbro ... ilgiornale.it scrive

“Hyundai Meets Music”: Hyundai è Official Mobility Partner di Umbria Jazz 2025 - Il connubio tra tecnologia e musica è al centro della partecipazione di Hyundai come Official Mobility Partner di Umbria Jazz 2025. Scrive megamodo.com