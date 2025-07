Jeff Bezos e Lauren Sanchez in luna di miele a Capri | Profilo basso ma grifato La passeggiata in piazzetta poi la cena in pizzeria

Jeff Bezos e Lauren Sanchez continuano a vivere la loro dolce fuga italiana, questa volta tra le suggestive vie di Capri. Dopo Venezia e Taormina, il miliardario e la neo sposa si sono concessi una passeggiata discreta ma impeccabile, tra la piazzetta e una cena in pizzeria, sfoggiando uno stile raffinato e senza troppi clamori. La loro love story, tra glamour e riserbo, conquista ancora una volta i cuori e gli sguardi curiosi di tutti.

Dopo Venezia e Taormina, Jeff e Lauren sono stati a Capri. Continua la luna di miele del miliardario mister Amazon e neo signora in Italia. I due sono stati paparazzati a Capri da un passante mentre passeggiavano mano nella mano. I media parlano di “profilo basso ma griffato ”, ma ci mancherebbe solo, al contrario, e dopo essersi comprati mezzo paese, per una carnevalata con trombette, megafoni e abiti appariscenti per farsi riconoscere. Bezos e Sanchez si sono sposati a Venezia il 27 giugno scorso e hanno prolungato i festeggiamenti in laguna per diversi giorni. Successivamente il mega yacht Koru (valore: 500 milioni di dollari) è salpato per Taormina dove i due sono poi scesi per soggiornare al Four Season, hotel di lusso che ha anche ospitato il set della famosa serie tv White Lotus. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Jeff Bezos e Lauren Sanchez in luna di miele a Capri: “Profilo basso ma grifato”. La passeggiata in piazzetta, poi la cena in pizzeria

