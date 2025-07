Hanno rallentato l’erba di Wimbledon ora sembra il Roland Garros El Paìs

Il prestigioso torneo di Wimbledon sta vivendo una metamorfosi che sta lasciando molti spettatori e appassionati di tennis a bocca aperta. La tradizionale erba veloce e scattante si sta trasformando in un terreno più lento e battuto, quasi come il Roland Garros. Questa evoluzione, ormai consolidata, sta cambiando le strategie e i risultati del torneo. Il futuro dello slam londinese è davvero così diverso da quello di un tempo?

Wimbledon si sta trasformando nel Roland Garros. Il passaggio alla famosa "erba battuta" che descriveva già Gianni Clerici pare ormai compiuto: lenti, per alcuni i campi dello Slam londinese sono ormai troppo lenti. Ne scrive El Paìs: "Continua la tendenza degli ultimi due decenni, in cui il tennis su erba ha subito una trasformazione sorprendente. Lo dimostra perfettamente il panorama in continua evoluzione: spariti i campi di servizio, quella zona del tutto o niente dove si decideva la storia; ora, da un po' di tempo, ciò che sta diventando chiaro sono le linee di fondo, dove i passi eliminano i fili e i giocatori decidono la maggior parte delle partite.