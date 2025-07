I pronostici di martedì 8 luglio | Mondiale per Club e Champions League

Martedì 8 luglio si accendono le luci sui grandi palcoscenici calcistici con le semifinali del Mondiale per Club e il ritorno della Champions League, che propone ben dieci sfide emozionanti. Dopo le sorprendenti eliminazioni di Inter e Al-Hilal, protagonisti di una vera e propria favola, è tempo di scoprire quali squadre si contenderanno il titolo e la gloria internazionale. Ecco i pronostici di questa giornata imperdibile, pronti a svelare le nostre previsioni per un calcio da sogno.

I pronostici di martedì 8 luglio, iniziano le semifinali del Mondiale per Club e riparte anche la Champions League con ben dieci partite Dopo aver dato un dispiacere all'Inter eliminandola agli ottavi di finale il Fluminense ha rispedito a casa anche l'Al-Hilal, la squadra dell'ex allenatore nerazzurro Simone Inzaghi, regalandosi il pass per la semifinale della prima versione "allargata" del Mondiale per Club. Un'autentica favola quella del club di Rio de Janeiro, unica non europea approdata tra le prime quattro della manifestazione.

