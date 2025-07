Non accendere mai più la lavastoviglie | Allarme in Italia c’è rischio per la salute I Sembra funzionare ma poi è un disastro | smetti subito di usarla

Se pensi che la tua lavastoviglie sia solo un alleato per le faccende domestiche, ripensaci: potrebbe essere una fonte nascosta di microplastiche che minacciano la salute della tua famiglia. Uno studio recente rivela come questo elettrodomestico, apparentemente innocuo, possa diffondere particelle dannose, mettendo a rischio il benessere di tutti. È ora di affrontare il problema e adottare misure preventive.

La lavastoviglie sotto accusa, una fonte nascosta di microplastiche in casa: un rischio anche per la salute della famiglia Un gesto quotidiano, quasi automatico, come caricare la lavastoviglie con contenitori di plastica, potrebbe avere conseguenze ben più gravi di quanto si pensi. Secondo uno studio recente condotto dall'Università del Queensland in Australia, questo elettrodomestico così diffuso è diventato un inatteso veicolo di inquinamento domestico. I ricercatori lanciano l'allarme: la lavastoviglie, usata in milioni di case nel mondo, rilascia microplastiche in quantità preoccupanti, ogni volta che viene utilizzata.

