Osimhen il Galatasaray tenta l’accordo

Il futuro di Osimhen si fa sempre più incerto e appassionante: mentre il Galatasaray tenta l’ultimo assalto, il Napoli apre alle modalità di pagamento, alimentando speranze e dubbi. La situazione si svela come una vera e propria sfida di mercato, con il nigeriano al centro delle attenzioni di grandi club europei. Il mistero sulla sua possibile partenza tiene con il fiato sospeso tifosi e addetti ai lavori: il calciomercato non smette mai di sorprendere.

Osimhen è, anche in questa calda estate di calciomercato, la croce più che la delizia delle operazioni del Calcio Napoli. La Gazzetta dello Sport, tuttavia, scrive di una possibile svolta sul futuro del nigeriano. Osimhen e il Galatasaray. Il giocatore ha un accordo con il Galatasaray che non arriva ancora ai 75 milioni della clausola. Da parte del Napoli, intanto, c’è stata un’apertura sulle modalità di pagamento. Scrive la Rosea: “Il biglietto della lotteria è nelle mani di De Laurentiis, che prima di cederlo aspetterà il riconoscimento dell’intera clausola: i sessanta milioni di euro offerti dal Galatasaray non sono sufficienti per stringersi la mano e chiuderla con reciproca soddisfazione, i quindici milioni che dividono dall’annuncio sono ancora un’enormità (ovviamente). 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com