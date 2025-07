Bankitalia ' imprese meno pessimiste ma il 32% teme i dazi'

Le imprese italiane mostrano segni di ottimismo crescente: il saldo tra giudizi positivi e negativi si è ridimensionato, e le aspettative sulla domanda corrente si sono invertite in positivo. Tuttavia, il 32% delle aziende resta preoccupato per i dazi commerciali, evidenziando che, nonostante i miglioramenti, l’incertezza globale continua a pesare sulle prospettive future. La ripresa è incoraggiante, ma la strada verso la stabilità resta ancora in salita.

I giudizi delle imprese sulla situazione economica generale nel secondo trimestre dell'anno "sono rimasti nel complesso sfavorevoli, ma si è ridotto sensibilmente il saldo negativo tra valutazioni di miglioramento e di peggioramento". Le prospettive sull'andamento della domanda corrente "sono tornate positive per la prima volta dopo tre trimestri, sospinte principalmente dalla componente interna". Ma questo non fuga i timori sul futuro: "il 32 per cento delle imprese della manifattura e il 12 per cento di quelle dei servizi hanno segnalato ripercussioni negative riconducibili agli annunci e all'applicazione dei dazi statunitensi". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bankitalia, 'imprese meno pessimiste, ma il 32% teme i dazi'

