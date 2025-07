Milan Leao saluta Theo Hernandez | Non doveva finire così

Un addio tra amici e campioni: Rafael Leao saluta Theo Hernandez, prossimo a lasciare il Milan per l’Al-Hilal. Con un messaggio di affetto su Instagram, Leao esprime il suo dispiacere per questa separazione inaspettata. La magica stagione rossonera si arricchisce di emozioni, anche quando i protagonisti cambiano strada. Resta con noi: seguici su Sportface TV per tutte le ultime novità e aggiornamenti esclusivi.

Rafael Leao ha salutato l’ormai ex compagno di squadra Theo Hernandez, prossimo a lasciare il Milan per trasferirsi all’Al-Hilal. “Sentirò la tua mancanza, non doveva finire così”: Rafael Leao con un messaggio su Instagram saluta Theo Hernandez che lascia il Milan per l’Al-Hilal. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it. “Mio fratello, mio compagno di tante battaglie, insieme abbiamo vissuto tanti momenti belli e difficili – le parole del portoghese – ma è stato un piacere poter condividere lo spogliatoio e il campo con te, fratello mio. 🔗 Leggi su Sportface.it