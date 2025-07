Microsoft Edge diventa più reattivo | per caricare alcuni menu bastano pochi millisecondi

Microsoft Edge si trasforma in un browser ancora più veloce e reattivo, con tempi di caricamento dei menu ridotti a pochi millisecondi. Grazie all'integrazione di WebUI 2.0, molte sezioni del browser si rendono istantanee, migliorando notevolmente l’esperienza utente. L’obiettivo? Superare i 300 ms, una soglia critica per la fluidità di navigazione. Scopri come questa evoluzione rende Edge il compagno digitale più performante di sempre.

Grazie all'integrazione di WebUI 2.0 sempre più sezioni del browser stanno diventando istantanee nel caricamento. L'ultimo traguardo è essere scesi sotto i 300 ms, soglia considerata critica.

