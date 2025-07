Muore travolto dal trattore | tragedia nel bosco inutili i soccorsi

Una tragedia drammatica scuote il cuore di Massarosa: un uomo di 75 anni perde la vita nel bosco di Gualdo, vittima di un incidente fatale con il trattore. Nonostante i tempestivi soccorsi, ogni tentativo si è rivelato inutile. Una perdita improvvisa che lascia sgomenti e richiama l’attenzione sulla pericolosità di tali zone rurali. A intervenire, per la messa in sicurezza e le indagini, sono le autorità locali e i servizi di emergenza.

Massarosa, 8 luglio 2025 – Tragedia nel territorio comunale di Massarosa, in località Gualdo: un uomo di 75 anni è morto probabilmente travolto dal trattore che stava guidando. Il ritrovamento è avvenuto di prima mattina. Qualcuno ha lanciato l’allarme chiamando i soccorsi. Quando il 118 è arrivato non c’era più niente da fare. Il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare la morte dell’uomo. A intervenire, per la messa in sicurezza del mezzo, anche i vigili del fuoco del comando di Lucca, distaccamento di Viareggio. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri. L’uomo sembra stesse lavorando nel campo con il mezzo quando c’è stato l’incidente. 🔗 Leggi su Lanazione.it