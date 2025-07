Rara tartaruga liuto resta impigliata due volte nelle cime da pesca in Sardegna | il video

Una scena straordinaria nel cuore della Sardegna: una rara tartaruga liuto, la più grande del pianeta, si ritrova impigliata tra le cime da pesca nel porto di Porto Corallo. Un salvataggio coraggioso e tempestivo da parte di apneisti locali e biologhe dell’Area Marina Protetta permette di salvarla non una, ma due volte. Un episodio che ci ricorda l’importanza di preservare questi tesori marini e di agire subito per proteggere il nostro mare. Continua a leggere.

