Inchiesta carcere Prato anche stupri e torture tra detenuti

Le recenti rivelazioni sul carcere di Prato scuotono l'opinione pubblica: casi di violenza, torture e stupri tra detenuti emergono con dettagli agghiaccianti. La procura di Prato ha scoperto episodi terribili che evidenziano le criticità del sistema penitenziario e la necessità di interventi urgenti. È fondamentale fare luce su queste vicende per garantire giustizia e sicurezza all’interno delle mura carcerarie. Le autorità sono chiamate a intervenire con fermezza per affrontare questa emergenza.

Scoperti dalla procura di Prato casi di violenza sessuale tra detenuti nel carcere La Dogaia, in particolare due episodi che la stessa procura definisce "agghiaccianti". In un caso un detenuto avrebbe violentato ripetutamente il compagno di cella minacciandolo con un rasoio, mentre in un secondo caso due detenuti avrebbero torturato e stuprato per giorni un compagno tossicodipendente e omosessuale alla sua prima esperienza carceraria. Secondo le indagini, la vittima è stata brutalizzata con mazze, pentole bollenti, pugni e colpi alla testa, costretta a subire rapporti sessuali ripetuti e a vivere in un regime di terrore continuo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Inchiesta carcere Prato, anche stupri e torture tra detenuti

In questa notizia si parla di: detenuti - carcere - prato - inchiesta

