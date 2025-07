Laser puntato contro aereo tedesco ira Germania | convocato ambasciatore Cina

Un episodio inquietante scuote le relazioni internazionali: militari cinesi hanno puntato un laser contro un aereo tedesco durante l'operazione Ue Aspides, minacciando la sicurezza del personale e la stabilità diplomatica. La reazione di Berlino non si è fatta attendere, convocando l’ambasciatore cinese per chiarimenti. Un gesto che rischia di acuire ulteriormente le tensioni tra Cina e Germania, e più in generale, tra le grandi potenze mondiali.

(Adnkronos) – “Militari cinesi hanno preso di mira” puntando il laser “un aereo tedesco dell’operazione Ue Aspides”. Per questo il governo tedesco ha convocato l’ambasciatore cinese a Berlino. E’ quanto si legge sull’account X del ministero degli Esteri di Berlino. “La messa in pericolo del personale tedesco e l’interruzione dell’operazione sono del tutto inaccettabili. . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Laser puntato contro aereo tedesco, ira Germania: convocato ambasciatore Cina

