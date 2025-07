Calciomercato Roma Shomurodov libera una casella | valutazioni su Hojlund

La Roma è in fermento sul calciomercato: dopo aver ceduto Tammy Abraham e con Shomurodov pronto a unirsi all’Istanbul Basaksehir, i giallorossi creano spazio per nuovi innesti di livello. Ma cosa accadrà con Højlund? La valutazione su di lui potrebbe cambiare radicalmente con queste mosse strategiche, aprendo nuove prospettive per il reparto offensivo e rinvigorendo il progetto tecnico di Gasperini. La sessione estiva si preannuncia infuocata e ricca di sorprese.

La Roma continua a muoversi con decisione in uscita, liberando spazio salariale e posizioni chiave per i nuovi innesti richiesti da Gian Piero Gasperini. Dopo la cessione di Tammy Abraham al Besiktas, è arrivata a un passo dalla definizione anche quella di Eldor Shomurodov, pronto a trasferirsi sempre in Turchia, ma all'Istanbul Basaksehir. Il trasferimento di Shomurodov è ormai definito nei dettagli: si tratta di un prestito oneroso da 3 milioni di euro con obbligo di riscatto condizionato per altri 3 milioni, più bonus fino a 1,5 milioni. Un'operazione che permette alla Roma di evitare una minusvalenza e, soprattutto, di liberare un'altra casella nel reparto offensivo, in vista di nuovi innesti.

