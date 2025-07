Cina | premier chiede impegno nel costruire economia mondiale aperta

Il premier cinese Li Qiang fa appello a un impegno collettivo per rafforzare un’economia mondiale aperta, opponendosi all’unilateralismo e al protezionismo. Durante il 17° Summit BRICS, ha sottolineato l’importanza di mantenere stabilità e fluidità nelle catene industriali e di approvvigionamento, evidenziando come una collaborazione globale più forte sia fondamentale per affrontare le sfide del futuro. La strada verso un’economia più inclusiva e resiliente passa attraverso l’unità internazionale.

Ieri il primo ministro cinese Li Qiang ha esortato a impegnarsi per costruire un'economia mondiale aperta e ha sottolineato l'importanza di opporsi all'unilateralismo e al protezionismo. Nelle sue osservazioni, intervenendo alle sessioni plenarie della 17ma edizione del BRICS Summit, Li ha anche sottolineato la necessita' di mantenere la stabilita' e la fluidita' delle catene industriali e di approvvigionamento. Agenzia Xinhua.

