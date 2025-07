Così l’Italia guida la conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina Scrive Tajani

L’Italia guida con determinazione la conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina, come sottolineato da Tajani. Dopo oltre tre anni di guerra, le drammatiche immagini di distruzione e sofferenza ci ricordano l’importanza di un impegno globale. Questa crisi, la prima su suolo europeo in settant’anni, richiede solidarietà e azione decisa. È il momento di sostenere con forza l’eroica resistenza ucraina e costruire un futuro di pace e ricostruzione.

A oltre tre anni dall'inizio dell'ingiustificata aggressione russa, le immagini quotidiane di morte e distruzione causate dagli attacchi russi contro la popolazione e le città ucraine ci ricordano la brutalità del conflitto in Ucraina. Una guerra su suolo europeo dopo oltre settant'anni. Un'aggressione che ha visto una straordinaria mobilitazione internazionale, a partire dall'Unione europea e i suoi Stati membri, per sostenere l'eroica resistenza ucraina. Il nostro Paese, a testimonianza della sua tradizionale solidarietà e impegno, fin dall'inizio del conflitto è stato in prima linea al fianco di Kyiv e del suo popolo, fornendo sostegno umanitario, finanziario e altre forme di assistenza economica per ben 2,5 miliardi di euro, oltre ad aiuti sostanziali perla sua difesa.

