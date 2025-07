Ema Stokholma racconta l' infanzia difficile | Mamma non mi mandava a scuola quando i lividi si vedevano

Ema Stokholma, ancor oggi capace di trasformare il dolore in forza, ha attraversato un’infanzia difficile segnata dalla negligenza materna e dai lividi nascosti. Nonostante tutto, nel 2021 ha conquistato il Premio Bancarella con "Per il mio bene", un’autobiografia che svela i momenti più bui della sua vita. Oggi, con il sorriso di chi ha vinto le sfide più dure, ha realizzato il sogno di una famiglia felice, stile Friends.

