Transienti raggi X svelati | il mistero dei Getti Falliti nelle Supernove

Per decenni, i transienti veloci di raggi X (FXTs) hanno rappresentato un enigma affascinante per gli astronomi: lampi brevissimi provenienti da galassie lontane, sfuggiti a ogni spiegazione. Ora, grazie a una collaborazione internazionale senza precedenti, il mistero si svela. Uno studio pubblicato su The Astrophysical Journal Letters rivela che questi fenomeni sono legati a “getti falliti” prodotti durante le esplosioni di supernove, aprendo nuove prospettive sulla comprensione delle loro dinamiche cosmiche.

Per decenni, i transienti veloci di raggi X (FXTs)  hanno sfidato ogni spiegazione: lampi brevissimi (da secondi a ore) provenienti da galassie lontane, catturati dai telescopi ma mai pienamente compresi. Oggi, grazie a una combinazione senza precedenti di osservazioni internazionali, il mistero è stato svelato. Uno studio pubblicato su The Astrophysical Journal Letters  rivela che questi fenomeni sono legati a "getti falliti" prodotti durante la morte esplosiva di stelle massicce, aprendo una nuova era per l'astrofisica delle supernove.

