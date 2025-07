bayesian il gommone vicino allo yacht ribalta tutto

Il mistero del Bayesian, il superyacht affondato a Palermo con 22 persone a bordo, tra cui il noto tycoon Mike Lynch, continua a catturare l’attenzione. Le autorità italiane e britanniche sono impegnate in due intense inchieste, ma molte domande restano senza risposta. Quali segreti nasconde ancora questo incidente? Se ne discute questa sera a Quarta Repubblica, dove la verità sta lentamente emergendo.

Ha ancora molto da dire e da risolvere il caso del Bayesian, il superyacht affondato a Palermo con 22 persone a bordo, tra cui il tycoon inglese Mike Lynch, lo scorso 19 agosto. Se ne discute a Quarta Repubblica, programma di approfondimento di Rete4 del lunedì sera, condotto da Nicola Porro. Attualmente in corso ci sono due inchieste: una penale della Procura di Termini Imerese e una tecnica dell’agenzia governativa britannica Marine Accident Investigation Brand (Maib). Il padrone di casa, Nicola Porro, annuncia una novità sul caso e dice: “Mai avremmo pensato di trovare un elemento ulteriore di giallo nel giallo, perché c'è una testimonianza che fino a questo momento non avevamo mai ascoltato, mai visto, è una testimonianza in cui interviene una novità”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it