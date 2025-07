Europei di Calcio Femminile Soncin | Peccato per il pareggio eravamo a un passo dagli ottavi

Un pareggio che lascia l’amaro in bocca, ma non cancella la grande prova delle nostre Azzurre agli Europei di calcio femminile in Svizzera. Con un gol spettacolare di Cristiana Girelli, sembrava tutto in nostro favore, ma il Portogallo ha strappato un punto prezioso. La squadra ha dimostrato spirito e cuore, e sebbene il sogno degli ottavi sia sfuggito per poco, questa è solo una tappa verso traguardi ancora più ambiziosi.

Ginevra – Il bellissimo gol capolavoro di Cristiana Girelli non è bastato, ieri sera, all’Italia, per vincere la seconda partita in programma agli Europei Femminili di Calcio, in svolgimento in Svizzera. Nell’incontro con il Portogallo, preceduto dal match d’esordio conquistato con il Belgio, le Azzurre hanno pareggiato per 1-1. E’ stata proprio la calciatrice della Juventus, e capitana della Nazionale, a sbloccare il risultato e nella ripresa. A 20 minuti dalla fine della partita è arrivata la grande gioia tricolore, grazie a uno splendido tiro sotto al sette, che ha ricordato i gol leggendari di Alessandro Del Piero. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

