L’Italia e il riscaldamento globale | in 48 ore si abbattono oltre 100 mila fulmini In arrivo una nuova ondata di calore

Molti pensano ancora al riscaldamento come a un fenomeno lontano nel tempo o semplicemente legato alle stagioni. Tuttavia, i dati di questa terribile ondata di fulmini e il crescente caldo estremo ci ricordano che la crisi climatica è già qui, in ogni angolo del nostro Paese. È arrivato il momento di prenderne coscienza e agire concretamente per proteggere il nostro presente e il futuro.

In sole 48 ore, oltre 100.000 fulmini hanno colpito l’Italia. Un dato impressionante, che riassume plasticamente quanto il riscaldamento globale non sia più un concetto astratto, ma una drammatica realtà quotidiana. A lanciare l’allarme con l’agenzia di stampa Gea è Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, che invita a guardare oltre il termometro per comprendere la vera portata della crisi climatica. Molti pensano ancora al riscaldamento globale come a un semplice aumento delle temperature medie: +1,5°C in 150 anni, secondo i dati globali. Ma in alcune aree dell’Italia, veri e propri “hotspot climatici”, si sono già registrati aumenti locali fino a +3 o +4°C, e in alcune zone del Mar Mediterraneo si è toccato un incredibile +7°C rispetto alle medie climatiche storiche. 🔗 Leggi su Open.online

