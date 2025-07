Mahershala Ali ha affossato ancora una volta il Blade dell’MCU

Mahershala Ali, protagonista di Blade nel Marvel Cinematic Universe, ha ancora una volta evidenziato le sfide del reboot con un commento inatteso. Durante il podcast Off the Cut di Vogue, l’attore ha espresso una certa frustrazione riguardo al progetto Marvel, lasciando intendere che le difficoltà interne potrebbero mettere a rischio il futuro del film. Un segnale che fa riflettere sulle complicazioni dietro le quinte e sul destino della celebre figura del cacciatore di vampiri.

Mahershala Ali ha fornito l’ultimo e forse il piĂą significativo segnale di difficoltĂ per il reboot di Blade del Marvel Cinematic Universe. Durante un’apparizione al podcast Off the Cut di Vogue per promuovere Jurassic World Rebirth, Ali ha risposto a una domanda sulle sue apparizioni nei film Marvel con un commento brusco e sprezzante. Il commento suggerisce una frustrazione nei confronti del progetto del cacciatore di vampiri, annunciato per la prima volta al Comic-Con di San Diego nel 2019. Nei sei anni successivi, il film è rimasto intrappolato in un limbo, afflitto da interruzioni di produzione e da una serie di aggiornamenti scoraggianti che ne hanno lasciato seriamente in dubbio il futuro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Mahershala Ali ha affossato, ancora una volta, il Blade dell’MCU

In questa notizia si parla di: mahershala - blade - affossato - volta

Blade e la sfida del MCU: il reboot con mahershala ali sotto esame - Il reboot di Blade nel Marvel Cinematic Universe rappresenta una sfida tanto attesa quanto complessa, con Mahershala Ali pronto a interpretare il leggendario cacciatore di vampiri.

Mahershala Ali ha affossato, ancora una volta, il Blade dell’MCU.

Blade, Mahershala Ali non vuole più parlare del reboot Marvel: "Lasciatemene fuori" - L'attore è da anni collegato al reboot dei Marvel Studios ma in tutto questo tempo non si è riusciti a far partire la prioduzione ... Scrive msn.com

Mahershala Ali: dietro la vita e la carriera | Elle - Uno sguardo sul passato e sul presente di Mahershala Ali, uno dei volti hollywoodiani più in vista del momento. Riporta elle.com