I tour de France di Gianni Motta sono vere e proprie leggende di resilienza e passione. Nel 1965, nonostante un grave incidente, il suo spirito indomabile lo spinse a superare ogni ostacolo, dalla frattura alginamento delle gambe alla ripresa furiosa delle competizioni. La sua determinazione lo portò a conquistare tappe memorabili e a lasciare un'impronta indelebile nel cuore del ciclismo mondiale. Questa è la storia di un campione che non si arrende mai.

Tour de France 1965, Gianni Motta: “Prima del Romandia fui investito da una macchina della stampa, mi ruppe il ginocchio e mi passò sopra una gamba. Un mese ingessato, saltai anche il Giro d’Italia. Ricominciai. In una ventina di giorni accumulai un migliaio di chilometri, quattro giorni di corsa al Midi Libre in Francia vincendo una tappa, un’altra corsa neanche finita, e mi presentai alla partenza del Tour in una squadra mista, metĂ Molteni e metĂ Ignis, in cui ciascuna metĂ faceva la sua gara. Ci andai senza pretese, senza speranze, senza illusioni. Era stato Giorgio Albani, il mio direttore sportivo alla Molteni, a insistere. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it