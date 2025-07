Il Mit | I 398 milioni sono destinati solo a realizzare lo Skymetro rispettare gli impegni presi

Il MIT investe 398 milioni di euro per realizzare lo Skymetro, un progetto cruciale per la mobilità urbana. Tuttavia, a Roma si registra una fumata nera, con il vicesindaco che ammette: “Non ci sono alternative, altrimenti si perdono i fondi.” La sfida ora è trovare una soluzione concreta per rispettare gli impegni e garantire un futuro più sostenibile alla città.

Fumata nera a Roma per la delegazione guidata dal vicesindaco. Terrile: “Non ci sono alternative, altrimenti si perdono i fondi”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Il Mit: “I 398 milioni sono destinati solo a realizzare lo Skymetro, rispettare gli impegni presi”

In questa notizia si parla di: sono - milioni - destinati - realizzare

Maxi-frode sul “Bonus facciate”, sequestri per 11 milioni di euro: chi sono i tre indagati - La Guardia di Finanza di Prato ha scoperto un presunto sistema fraudolento che ha portato al sequestro di 11 milioni di euro, con tre indagati accusati di creare e commercializzare crediti d’imposta fittizi legati al “Bonus facciate”.

>>> Pisa, Ospedale Nuovo Santa Chiara in Cisanello: in arrivo altri 15 milioni dalla Regione Vai su Facebook

Il Mit: “I 398 milioni sono destinati solo a realizzare lo Skymetro, rispettare gli impegni presi”; Il lascito di tre milioni per costruire un ospedale, ma nasce (forse) una palestra; I Comuni bresciani e il Pnrr: 458 milioni per realizzare 1.400 progetti.

Il Mit: “I 398 milioni sono destinati solo a realizzare lo Skymetro” - Fumata nera a Roma per la delegazione guidata dal vicesindaco Terrile: “Non ci sono alternative, altrimenti si perdono i fondi” ... ilsecoloxix.it scrive

Corviale, ci sono oltre 8 milioni per realizzare due parchi: pronti entro il 2026 - RomaToday - Corviale Corviale Corviale cambia pelle, ci sono 9 milioni per realizzare due parchi: pronti entro il 2026. Lo riporta romatoday.it