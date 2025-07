Cina | tour a Tianjin per Global Mayors Dialogue – SCO Summit Cities

Degli ospiti provenienti da tutto il mondo hanno avuto l'opportunità di immergersi nel cuore dell'innovazione cinese, esplorando il Tianjin Light Industry Vocational Technical College e il rivoluzionario terminal a zero emissioni del porto. Questo viaggio rappresenta un'occasione unica per scoprire come la Cina guida lo sviluppo sostenibile e la crescita economica, rafforzando collaborazione e prospettive future tra le città globali. Un'esperienza che arricchisce e ispira, lasciando un’impronta duratura nella diplomazia urbana.

Degli ospiti visitano il Tianjin Light Industry Vocational Technical College a Tianjin, nel nord della Cina, ieri 7 luglio 2025. Gli ospiti si sono riuniti qui per il Global Mayors Dialogue – SCO Summit Cities e hanno visitato il terminal intelligente a zero emissioni di carbonio del porto di Tianjin, il Luban Workshop Construction and Experience Museum e altri luoghi per conoscere lo sviluppo economico e sociale della Cina.